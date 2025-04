U kobiet aż ośmiokrotnie częściej niż u mężczyzn diagnozuje się stany migrenowe. Komentarz o równości w gabinetach lekarskich

Polskie prawo oraz zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej gwarantują każdemu pacjentowi równe traktowanie i brak dyskryminacji w kontakcie z systemem opieki zdrowotnej. Czasem jednak, jak wskazują badania prowadzone na przestrzeni lat przez różne instytucje, jak Gdański Uniwersytet Medyczny, mogą zdarzać się sytuacje, gdy pacjenci nie spotykają się z pełnym zrozumieniem personelu medycznego, a ich problemy nie zawsze są traktowane z należytą uwagą.

Kobiety rzadziej niż mężczyźni otrzymują środki przeciwbólowe

U kobiet aż ośmiokrotnie częściej niż u mężczyzn diagnozuje się stany migrenowe, czyli napady silnego bólu głowy, które mogą trwać nawet do kilku dni, jak wynika z najnowszych danych Jutro Medical, ogólnopolskiej sieci przychodni podstawowej opieki zdrowotnej obsługującej już prawie 70 tys. pacjentów. Od początku 2024 r. do teraz migrenę zdiagnozowano u 1,6 proc. pacjentek, a bóle głowy u blisko 3 proc. Na bóle brzucha skarży się blisko 4 proc. pacjentek. U ok. 1 proc. diagnozuje się również niezwykle bolesną endometriozę.

Kobiety, w związku z m.in. czynnikami hormonalnymi, są bardziej od mężczyzn narażone na dolegliwości bólowe, również przewlekłe. Jednak, jak podają eksperci, ich ból częściej niż w przypadku mężczyzn bywa bagatelizowany, zarzuca się im histerię, a zamiast środków przeciwbólowych otrzymują leki uspokajające i skierowanie na psychoterapię – mówi Konrad Michalski, lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, dyrektor medyczny Jutro Medical. – Może to mieć bardzo poważne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentek, jak np. opóźnienie prawidłowej diagnozy. Nasi lekarze dbają o to, by każdy pacjent czuł, że jest zaopiekowany, a jego zdrowie i czas są dla nas najważniejsze.

83 proc. pacjentów z otyłością spotkało się z krzywdzącym traktowaniem

Według danych Jutro Medical, 40,5 proc. z bazy blisko 10 tys. pacjentów, w przypadku których sprawdzano masę ciała, stanowią osoby z nadwagą lub chorujące na otyłość. Często wiąże się ona m.in. z chorobami krążenia, układów oddechowego i trawiennego oraz kostno-mięśniowego, a także zaburzeniami psychicznymi. Według dostępnych badań Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 83 proc. polskich pacjentów chorujących na otyłość deklaruje, że spotkało się z krzywdzącym zachowaniem ze strony osób pracujących w ochronie zdrowia, takimi jak oceniające komentarze, lekceważące uwagi, wyśmiewanie czy ignorowanie ich problemów zdrowotnych.

Pacjentom po takich doświadczeniach bardzo trudno jest się przełamać i szukać profesjonalnej pomocy, część osób może w ogóle zrezygnować z leczenia w obawie przed kolejnymi nieprzyjemnościami. Każdy powinien mieć dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz pewność, że w gabinecie lekarskim zostanie wysłuchany z uwagą i potraktowany z godnością – dodaje Konrad Michalski, lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, dyrektor medyczny Jutro Medical. – Lekarze Jutro Medical dążą przede wszystkim do skutecznej diagnozy i dbania o stan zdrowia pacjenta, bez oceniania. Nasza polityka szacunku do pacjentów to brak dyskryminacji niezależnie od wieku, płci, przebytych chorób, poczucia poziomu bólu, wagi, stanu skóry, niepełnosprawności, doświadczenia życiowego, stanu psychicznego, poglądów czy pochodzenia.

Z punktu widzenia równego dostępu do opieki zdrowotnej bardzo ważna jest również możliwość skorzystania z niej przez osoby nieznające języka polskiego. Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a więc uprawnionych do korzystania z publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce, to już niemal 1,8 miliona. Dlatego w niemal wszystkich przychodniach sieci Jutro Medical dostępni są lekarze udzielający konsultacji w językach innych niż polski, m.in. po angielsku czy ukraińsku.