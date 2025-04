⅕ więcej diagnoz kleszczowego zapalenia mózgu, mimo że w sezonie wiosenno-letnim liczba szczepień na KZM wzrasta dwukrotnie. Kleszcze stają się już zagrożeniem całorocznym

Zmiany klimatyczne wpływają na występowanie kleszczy w Polsce

Jak wynika z danych Jutro Medical, sieci przychodni podstawowej opieki zdrowotnej obsługującej już prawie 70 tys. pacjentów w całej Polsce, w 2024 roku liczba osób szczepiących się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) w sezonie wiosenno-letnim była o 87 proc. wyższa niż w sezonie zimowym. Rok wcześniej, w 2023 r., wzrost ten wynosił aż 181 proc. Statystyki Jutro Medical wskazują również, że diagnoza boreliozy występuje częściej u kobiet niż mężczyzn.

Jak potwierdzają dane, szczepimy się na kleszczowe zapalenie mózgu już nie tylko wtedy, gdy jest ciepło. Z tego względu problem przestaje być tylko sezonowy, mimo że tak postrzega go wciąż większość Polaków. Na wzrost liczby przypadków chorób odkleszczowych wpływają przede wszystkim zmiany klimatyczne. Wyższe temperatury wydłużają okres aktywności kleszczy, dlatego mogą atakować również zimą – komentuje Konrad Michalski, lekarz medycyny rodzinnej i dyrektor medyczny Jutro Medical.

Warto także zauważyć, że w Polsce obserwuje się pojawianie nowych gatunków kleszczy, w tym Hyalomma, które wcześniej występowały głównie w południowej Europie. Mimo to dominującymi gatunkami nadal pozostają kleszcz pospolity i łąkowy.

O ⅕ więcej diagnoz kleszczowego zapalenia mózgu

Liczba przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) wykazuje trend wzrostowy – w 2024 roku odnotowano około 20 proc. więcej zakażeń niż w roku 2023 r. Dostępna jest szczepionka, która zapewnia skuteczną ochronę przed chorobą. Diagnoza boreliozy opiera się na badaniach krwi wykrywających obecność przeciwciał. Skierowanie na badanie wystawia lekarz rodzinny, a samo badanie można wykonać w placówkach medycznych, zarówno indywidualnie, jak i w pakietach obejmujących inne choroby odkleszczowe.

Początkowe objawy chorób odkleszczowych mogą być trudne do rozpoznania, dlatego należy wybrać się do lekarza rodzinnego, który dokona skutecznej diagnozy. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) są często łagodne i przypominają infekcję dróg oddechowych – mogą to być ból głowy czy osłabienie. W bardziej zaawansowanych przypadkach może wystąpić paraliż lub zaburzenia mowy – komentuje Konrad Michalski, lekarz medycyny rodzinnej i dyrektor medyczny Jutro Medical.

14 proc. więcej zachorowań na boreliozę – prawie 30 tysięcy diagnoz

Natomiast borelioza w 2024 roku została zdiagnozowana u 29,3 tys. osób w Polsce (o prawie 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim). Jej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący – czerwony, okrągły obszar z jaśniejszym środkiem. W przypadku jego wystąpienia niezbędna jest konsultacja z lekarzem rodzinnym, który może szybko postawić diagnozę i rozpocząć leczenie antybiotykiem. Warto jednak pamiętać, że nie cofa on zmian, które mogły już wystąpić w wyniku zakażenia. W przypadku bardziej zaawansowanych przypadków, takich jak neuroborelioza czy zapalenie stawów, nawet skuteczne leczenie nie zawsze oznacza pełny powrót do zdrowia – dodaje Konrad Michalski.

90 proc. ukąszeń kleszczy ma miejsce w pobliżu miejsca zamieszkania

W profilaktyce chorób odkleszczowych kluczowa jest świadomość zagrożenia. Pacjenci z reguły wiążą ryzyko zakażenia chorobą odkleszczową np. z wyjazdem na Mazury, wizytą w lesie czy kempingiem. Tymczasem 90 proc. osób, które zostały ukąszone przez kleszcze, miało z nimi kontakt w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, podczas pracy w ogrodzie lub na spacerze.

Aby się ustrzec przed ukąszeniami kleszczy, należy sięgać po nakrycia głowy i wybierać jasną odzież, na której łatwo je dostrzec. Najlepiej by były to ubrania z długimi rękawami, a nogawki spodni warto wsunąć w skarpety. Pomocne są także repelenty zawierające substancje takie jak DEET lub ikarydyna, które skutecznie odstraszają kleszcze i zapewniają ochronę przez kilka godzin. Ryzyko zakażenia zwiększają zwierzęta domowe, np. psy, które śpią z właścicielami. Kleszcze mogą przenieść się z ich sierści na człowieka podczas kontaktu z pościelą. Nie wszystkie kleszcze są jednak nosicielami chorób, dlatego szczególnie ważne jest obserwowanie miejsca ukąszenia przez 30 dni. Istotne jest również jak najszybsze usunięcie pasożyta, ponieważ ryzyko zakażenia wzrasta wraz z czasem. Do 24 godzin od ukąszenia jest ono bardzo niskie, między 24 a 48 godzinami wzrasta do średniego poziomu, a po 48 godzinach osiąga najwyższy stopień – podsumowuje Konrad Michalski lekarz medycyny rodzinnej i dyrektor medyczny Jutro Medical.