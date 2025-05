O 18 proc. więcej diagnoz endometriozy w Polsce. 83 proc. pacjentek to kobiety w wieku od 19 do 35 lat. Nowe dane

Aż 61 proc. pacjentek zgłaszających bolesne miesiączki to kobiety w wieku 19-25 lat, a kolejne 38 proc. to pacjentki w wieku 26-35 lat, jak wynika z danych Jutro Medical, sieci przychodni podstawowej opieki zdrowotnej obsługującej prawie 70 tys. pacjentów w całej Polsce. Ból menstruacyjny, choć często uznawany za „normalny” element cyklu miesiączkowego, może być sygnałem problemów zdrowotnych, a jego bagatelizowanie może prowadzić do opóźnienia w rozpoznaniu chorób, takich jak endometrioza. - zwraca uwagę Konrad Michalski, dyrektor medyczny Jutro Medical.

59 proc. kobiet z endometriozą to osoby w wieku 26-35 lat

Endometrioza to przewlekła choroba, w której komórki błony śluzowej macicy (endometrium) występują poza jamą macicy, m.in. w jajnikach, jajowodach, otrzewnej, jelitach czy układzie moczowym. Reagując na zmiany hormonalne, wywołują przewlekły stan zapalny, prowadzący do powstawania blizn, zrostów i guzków. Do najczęstszych objawów tego schorzenia należą: bardzo bolesne miesiączki (dotykające około 67 proc. pacjentek), przewlekły ból w miednicy (12,5 proc.), bolesne stosunki (5,5 proc.), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, nudności, bóle podczas wypróżniania) oraz problemy z płodnością (niepłodność diagnozowana jest u 30-50 proc. chorych). Schorzenie może również prowadzić do zaburzeń psychicznych, np. depresji i lęków, spowodowanych przewlekłym bólem i ograniczeniami.

Z analizy danych Jutro Medical wynika, że ponad połowa pacjentek z endometriozą to kobiety w wieku 26–35 lat (59 proc.), a 24 proc. stanowią młodsze pacjentki w wieku 19-25 lat. W aż 76 proc. przypadków endometrioza występuje jako choroba współistniejąca. Jednocześnie jednak liczba hospitalizacji i świadczeń ambulatoryjnych z endometriozą jako rozpoznaniem głównym wzrosła o około 17,8 proc. z 2023 do 2024 roku, natomiast liczba świadczeń i hospitalizacji, w których endometrioza była chorobą współistniejącą, zwiększyła się o około 21 proc.

Dzięki większej dostępności i bezpłatności wizyt lekarz rodzinny staje się często pierwszym specjalistą, do którego kobiety zgłaszają się z różnymi dolegliwościami, również intymnymi. Wykorzystując swoją wiedzę, lekarz rodzinny może wstępnie zweryfikować objawy chorób układu moczowo-płciowego, takich jak endometrioza, przeprowadzić podstawową diagnostykę oraz skierować pacjentkę do ginekologa, co przyspiesza rozpoznanie i zapewnia kompleksową opiekę - mówi Konrad Michalski, dyrektor medyczny Jutro Medical.

98 proc. pacjentek z PCOS to kobiety w wieku 19–35 lat

Według danych Jutro Medical pacjentki z zapaleniem pęcherza moczowego stanowią 21 proc. wszystkich przypadków chorób układu moczowo-płciowego, z czego 41 proc. to kobiety w wieku 26–35 lat, a 37 proc. w wieku 19–25 lat. Również PCOS, jedna z najczęstszych chorób hormonalnych, dotyka głównie młodych kobiet - 44 proc. pacjentek to osoby w wieku 19–25 lat, a 54 proc. to kobiety w wieku 26–35 lat.



PCOS objawia się nieregularnymi miesiączkami, brakiem owulacji, nadmiernym owłosieniem, trądzikiem oraz insulinoopornością, a jego wczesna diagnoza umożliwia skuteczniejsze leczenie. Lekarz rodzinny może pomóc w rozpoznaniu także innych chorób intymnych, w tym najbardziej powszechnej - zapalenia pęcherza moczowego oraz zespołu policystycznych jajników (PCOS). Zapalenie pęcherza, najczęściej spowodowane infekcją bakteryjną, objawia się bólem, częstym parciem na mocz i wydalaniem niewielkich jego ilości, a często towarzyszą mu gorączka oraz obecność bakterii i białych krwinek w moczu. - dodaje Konrad Michalski, dyrektor medyczny Jutro Medical.